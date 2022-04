I pirati dell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pirati dell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DIROTTATORI

Significato/Curiosita : I pirati dell aria

Il pirata dell'aria (skyjacked) è un film d'azione del 1972 diretto da john guillermin ed interpretato da charlton heston, basato sul romanzo hijacked...

Capo dei dirottatori. khalid shaykh muammad fornì il supporto operativo, selezionando gli obiettivi e organizzando i viaggi per i dirottatori - quasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con pirati; dell; aria; Le assalivano i pirati ; L autore de I pirati della Malesia; Nave che... attirava i pirati ; I pirati dell aria; Pianta sempreverde dell e Rutacee; Che fa parte dell a gente comune; Divisione in parole distinte dell e parti di un vocabolo composto; Un lato dell aerostazione; Afflitto, contraria to; Miscugli di varia natura; Umili lavoratori salaria ti in Estremo Oriente; Quella pituitaria è detta anche ipofisi; Cerca nelle Definizioni