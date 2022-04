Piano di aiuto per l Europa del dopoguerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piano di aiuto per l Europa del dopoguerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARSHALL

Significato/Curiosita : Piano di aiuto per l europa del dopoguerra

Come "piano marshall", fu senza dubbio uno dei momenti più importanti della storia della politica internazionale nell'immediato secondo dopoguerra. marshall...

Marcia per la libertà (marshall) – film del 2017 diretto da reginald hudlin isole marshall – stato dell'oceania canada marshall – città del saskatchewan... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con piano; aiuto; europa; dopoguerra; Antico altopiano iberico; Il piano su cui il prete celebra messa; Mettere sullo stesso piano ; Relativo all altopiano con le doline; Si chiede per avere un aiuto fattivo; Sostenuto da un aiuto esterno; Si porge in aiuto ; Costruì, con l aiuto di Atena, il cavallo di Troia; È vasta quasi quanto I europa ; Il maggior mercato risiero d europa ; È più vasta dell europa ; Gipeto o __: è uno dei più grandi rapaci d europa ; Ispirò molti film dell ultimo dopoguerra ; Filone cinematografico del dopoguerra ; Riedificare... nel dopoguerra ; Aumento demografico del secondo dopoguerra ing; Cerca nelle Definizioni