Persona grossa e goffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona grossa e goffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MASTODONTE

Significato/Curiosita : Persona grossa e goffa

Serie di gaffe che contribuiscono a creare una immagine gretta e razzista di sé, nonché goffa e pittoresca, agli occhi della ragazza. coliandro inizia quindi...

Il mastodonte (gen. mammut) era un proboscidato primitivo vissuto da 4 milioni a 10.000 anni fa, nel pliocene e pleistocene, principalmente nella parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Il mastodonte (gen. mammut) era un proboscidato primitivo vissuto da 4 milioni a 10.000 anni fa, nel pliocene e pleistocene, principalmente nella parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022