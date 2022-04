Per primo esplorò le coste del Sudamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per primo esplorò le coste del Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SEBASTIANO CABOTO

Significato/Curiosita : Per primo esploro le coste del sudamerica

Continentale sudamericana. le antille olandesi e le isole prospicienti al venezuela si trovano lungo le coste del sudamerica. geopoliticamente gli stati...

Dell'inghilterra e poi della spagna, figlio del navigatore giovanni caboto e di mattea caboto. tra il 1508 e il 1509 guidò una spedizione per conto dell'inghilterra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

L Orazio che esplorò l Abissinia nell Ottocento; Knud, l etnografo danese che esplorò l Artide; esplorò il fiume Omo; esplorò la Groenlandia; La costellazione boreale del Grande Carro; Insenature seminascoste; Piccola costellazione adiacente all Orsa Maggiore; Bagna anche le coste della Croazia; Piccolo camelide selvatico del sudamerica; Il maggior lago del sudamerica, situato a oltre 3000 metri; Colorato pappagallo sudamericano; Un avvoltoio del sudamerica;