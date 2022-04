Pensati, immaginati... come bebè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensati, immaginati... come bebè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONCEPITI

Significato/Curiosita : Pensati, immaginati... come bebe

Ii. il problema era che il principe ereditario pietro v era pressoché un bebè, essendo nato nel 1837, ed aveva sette anni meno di isabella ii, anch'essa...

Nipponica era pronta a sacrificare le sue ultime risorse per impedirlo; fu concepito un piano ambizioso: la squadra delle portaerei, ormai quasi inutilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

