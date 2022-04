Paul, il poeta che scrisse Fuga di morte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paul, il poeta che scrisse Fuga di morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CELAN

Significato/Curiosita : Paul, il poeta che scrisse fuga di morte

paul celan, nome originale paul antschel (cernaui, 23 novembre 1920 – parigi, 20 aprile 1970), è stato un poeta rumeno naturalizzato francese, di origine...

Altre definizioni con paul; poeta; scrisse; fuga; morte; paul , il poeta di Di soglia in soglia; Sono grandi quelli raffigurati da paul Cézanne; Noto film con Robert Redford e paul Newman: La __; Il primo nome del paul Jobs della Apple; poeta persiano del Duecento; Il poeta russo marito di Isadora Duncan; Il poeta che sposò la Duncan; Clément, poeta d oltralpe; L Ottiero che scrisse Donnarumma all assalto; scrisse Il tamburo di latta; scrisse Il cane giallo; John che scrisse La talpa; Titolo originale inglese di fuga per la vittoria; Titolo originale di fuga per la vittoria ing; La fuga di Maometto dalla Mecca a Medina; Fanno fuga ci apparizioni; Può causare la morte d un naufrago; Si può scegliere di donarli dopo la morte ; morte di gruppi di cellule o tessuti corporei; Sottrarre da morte certa; Cerca nelle Definizioni