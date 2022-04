Organizzano spettacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzano spettacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPRESARI

Significato/Curiosita : Organizzano spettacoli

Ovunque, le due attrici in pensione sono ancora giovani e snelle ed organizzano spettacoli. l'unica cosa bizzarra che coraline nota è che tutte le persone...

Un impresario teatrale è una persona fisica o giuridica che organizza e finanzia intrattenimenti dal vivo quali per esempio concerti musicali di qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con organizzano; spettacoli; Si organizzano per visitare i dintorni; organizzano viaggi e vacanze; organizzano e dirigono un'impresa, anche non loro; Si organizzano nei parchi del Sudafrica; Dà spettacoli per piccini; Edifici per spettacoli ; Il centro degli spettacoli di NewYork; Quello di corte faceva spettacoli e scherzi; Cerca nelle Definizioni