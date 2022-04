Occhiale con un unica lente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occhiale con un unica lente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOCOLO

Significato/Curiosita : Occhiale con un unica lente

Invece un wayfarer l'occhiale visto in colazione da tiffany (film), bensì un modello simile prodotto dalla persol). nel 1953 viene brevettata la lente g15...

Indossa il monocolo, per evitare di perderlo. si indossa, incastrandolo nell'orbita dell'occhio. l'antiquario philipp von stosch indossava un monocolo a roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

