Navi dell antichità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navi dell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIREMI

Significato/Curiosita : Navi dell antichita

Una delle ultime grandi battaglie navali dell'antichità, la battaglia di azio del 31 a.c., ottaviano impiegò navi più leggere e manovrabili per sconfiggere...

Mentre 119 triremi della flotta greca defezionarono in favore dei persiani all'inizio dello scontro). l'importanza storica delle triremi è notevole.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

