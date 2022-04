Di modesto rilievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di modesto rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SECONDARIO

Significato/Curiosita : Di modesto rilievo

Veneto) è un modesto rilievo montuoso (l’altitudine massima è di 371 m) della provincia di treviso, che si estende (da est a ovest) dall'abitato di nervesa...

secondario è un termine con diverse accezioni: è l'era geologica anche nota come mesozoico in economia il secondario è il settore dell'industria, in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con modesto; rilievo; Il modesto non sa darsele; Tutt altro che modesto ; Irrilevante, modesto ; Alloggia in un modesto albergo; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; rilievo vulcanico; Un rilievo del terreno; Nervatura in rilievo delle volte gotiche; Cerca nelle Definizioni