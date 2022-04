Mezzo simile al camper, casa su ruote ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo simile al camper, casa su ruote ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTORHOME

Significato/Curiosita : Mezzo simile al camper, casa su ruote ing

Ribaltando i sedili anteriori verso l'abitacolo anteriore del mezzo si trasformava in mini camper con due comodi posti per dormire. la carrozzeria di rilevanza...

Inquadrati sono i lussuosi motorhome che servono ad ospitare i piloti degli sport motoristici durante le trasferte di gara. il motorhome offre a tutti i passeggeri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con mezzo; simile; camper; casa; ruote; In mezzo alla baraonda; Ultima fermata di un mezzo pubblico; Da una parte all altra o per mezzo di; In mezzo alla sterpaglia; Ballo simile alla rumba; È simile al finocchio selvatico; Forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Un fiore simile alla rosa; Un camper molto diffuso nella MotoGP ing; Una vacanza in tenda o camper ; In casa ; Vegetale da casa , in vaso; Il cane la fa al padrone che rincasa ; casa di moda parigina; Se la perdono le ruote , l auto sbanda; Comprende le ruote posteriori dell auto; Ha quattro ruote ... nei supermercati; Usa le ruote solo per dei brevi tratti; Cerca nelle Definizioni