Il matematico tedesco che ricorda una bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il matematico tedesco che ricorda una bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KLEIN

Significato/Curiosita : Il matematico tedesco che ricorda una bottiglia

Funzioni. si ricorda anche per essere stato il primo descrittore della figura geometrica dell'iperspazio nota come bottiglia di klein. nato il 25 aprile...

Funzioni. si ricorda anche per essere stato il primo descrittore della figura geometrica dell'iperspazio nota come bottiglia di klein. nato il 25 aprile...

