In maniera cordiale e amichevole... tra commilitoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In maniera cordiale e amichevole... tra commilitoni.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CAMERATESCAMENTE

Incontro molto cordiale con franco, a cui disse che l'atteggiamento della gran bretagna verso la spagna era totalmente disinteressato e che londra si augurava...

Per essere chiamati dal presentatore e per rompere la tensione ho cameratescamente dato una pacca sulla spalla a una ragazza che mi stava davanti pensando... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con maniera; cordiale; amichevole; commilitoni; Altrimenti detto... alla maniera di Virgilio; Sottratta in maniera illecita; Alimentata in maniera insufficiente; maniera di fare; cordiale e affabile... come Zeus; Un dialogo cordiale e informale; Simpatico e cordiale ; Allegro e cordiale ; Per niente amichevole ; Poco... amichevole ; Più che amichevole ; Il Saluto amichevole ; Lo è la cordialità tra i commilitoni ; Cerca nelle Definizioni