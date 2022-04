Località lombarda rinomata per le calzature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località lombarda rinomata per le calzature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRADATE

Significato/Curiosita : Localita lombarda rinomata per le calzature

Cinquecento ed il seicento, risulta essere tempo di decadenza per la cittadina lombarda: nel 1582 san carlo borromeo toglie il ruolo di capopieve di parabiago...

tradate (tradàa in dialetto varesotto) è un comune italiano di 18 635 abitanti della provincia di varese in lombardia. l'origine del nome tradate ha un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con località; lombarda; rinomata; calzature; località dell Anconetano; La località calabrese famosa per i Bronzi; Una nota località turistica della Valtellina; località nel parco dell Etna; La regione lombarda con Mortara; La zona lombarda con Bellagio; Sancì la nascita della Lega lombarda nel 1167; Vi giurarono gli aderenti alla Lega lombarda ; rinomata località... d Ampezzo; __ Umbra: è rinomata per le sue acque; rinomata località balneare dello Spezzino; Città spagnola rinomata per le lame; calzature tipiche di chi va in barca; calzature ideali per stare in casa; Le calzature dei bimbi; calzature da spiaggia; Cerca nelle Definizioni