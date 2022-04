Legnetto cilindrico usato per fare buche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legnetto cilindrico usato per fare buche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORATERRA

Significato/Curiosita : Legnetto cilindrico usato per fare buche

Altre definizioni con legnetto; cilindrico; usato; fare; buche; legnetto aguzzo; Un legnetto aguzzo; Dolce siciliano cilindrico ; Forno cilindrico indiano che dà nome ad un piatto; Formaggino cilindrico ; Rifinire un foro cilindrico ; Trambusto causato da una notizia scioccante; Un liquore usato per fare molti cocktail; È usato come disinfettante nelle piscine; Velivolo usato in operazioni antincendio; Un liquore usato per fare molti cocktail; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Quel che piace fare ai pigri; Si usa per fare il ragù: carne __; Un arnese con il fondo buche rellato; Il gioco con 18 buche ; Arnesi buche rellati da cucina; Sono pari nelle buche ;