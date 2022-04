Il leggendario eroe romano che impedì da solo, agli etruschi di Porsenna, di passare il ponte Sublicio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il leggendario eroe romano che impedì da solo, agli etruschi di Porsenna, di passare il ponte Sublicio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ORAZIO CLOCLITE

Significato/Curiosita : Il leggendario eroe romano che impedi da solo, agli etruschi di porsenna, di passare il ponte sublicio

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

