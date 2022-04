Lavori per i dentista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavori per i dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OTTURAZIONI

Significato/Curiosita : Lavori per i dentista

Oggetto della professione del dentista è anche l'eventuale riabilitazione protesica delle arcate dentarie. coadiuvano il dentista gli igienisti dentali, gli...

Dente. le otturazioni possono essere distinte in provvisorie e definitive, a seconda della tipologia del materiale usato. nel caso di otturazioni definitive... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

