Larga imbarcazione senza motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Larga imbarcazione senza motore.

Soluzione 7 lettere : CHIATTA

Significato/Curiosita : Larga imbarcazione senza motore

Vecchia[non chiaro] legislazione definiva imbarcazione a vela con motore ausiliario le unità da diporto munite di motore (entro o fuori bordo) con potenza espressa...

Di o su chiatta wikizionario contiene il lemma di dizionario «chiatta» wikimedia commons contiene immagini o altri file su chiatta (en) chiatta, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con larga; imbarcazione; senza; motore; Uno speciale ago con la cruna molto larga ; Una larga fettuccia; larga sala con le pareti a vetro, tipica delle vecchie ville di lusso; larga , spaziosa; L imbarcazione con le vele auriche e il bompresso; Un imbarcazione volante; imbarcazione che si solleva con la velocità; Un imbarcazione da regate; Lana senza uguali; Lattaie senza latte; Zelo senza pari; Parlare senza filtri: a __ sciolta; Far partire il motore ; Campo di gara usato per gli sport a motore ; Come una bici con il motore e la batteria; Assestare un motore ; Cerca nelle Definizioni