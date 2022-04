Isola in francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola in francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILE

Significato/Curiosita : Isola in francese

l'isola della riunione o ufficialmente, e più semplicemente, la riunione (in francese île de la réunion o, ufficialmente, la réunion) è un'isola dell'oceano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi île-de-france (disambigua). l'île-de-france (pronuncia in francese: /il d f~s/), in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Capo di una penisola della Tunisia; Peter, il personaggio dell isola che non c e; Il minerale del ferro che si estraeva anche nell isola d Elba; L isola greca con Calcide; Il Jacques esploratore subacqueo francese ; Louis, aviatore francese ; Fiume francese che ci ricorda certi castelli; Giù il cappello in francese fra;