Il re d Inghilterra detto Cuor di Leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re d Inghilterra detto Cuor di Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICCARDO

Significato/Curiosita : Il re d inghilterra detto cuor di leone

Riccardo i d'inghilterra, noto anche con il nome di riccardo cuor di leone (richard cœur de lion in francese e richard the lionheart in inglese) (oxford...

San riccardo, re d'inghilterra 25 marzo, san riccardo di pontoise, martire 3 aprile, san riccardo, vescovo di chichester 1º maggio, san riccardo pampuri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

In inghilterra può essere Harry; Ne aveva molte l inghilterra ; Abolì il dazio sui cereali in inghilterra ; Lo furono Anna d Asburgo e Vittoria d inghilterra ; detto in latino tradotto in cogli l attimo; Così fu detto lacopo Tatti; detto latino: afferra il giorno o cogli l attimo; È detto anche losanga; Il cuor e... del malato; Il cuor e... di Joan; Il gruppo rock di Regina di cuor i; Il cuor e del cavolo; Con il buono e il cattivo nel film di Sergio leone ; È detto leone d America; Il film di Chloé Zhao leone d Oro a Venezia nel 2020; Casa automobilistica francese con leone nel logo;