La indossavano i cavalieri in battaglia - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ARMATURA

Significato/Curiosita : La indossavano i cavalieri in battaglia

Membri dell'ordine. i cavalieri originariamente indossavano dei mantelli rossi, ciascuno con la croce di san giorgio, ma senza la rappresentazione del...

– se stai cercando altri significati, vedi armatura (disambigua). un'armatura (s.f., dal latino armatura, derivato dal verbo armare, "armare") è un equipaggiamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

