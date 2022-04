Gustavo, noto sensitivo del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gustavo, noto sensitivo del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROL

Significato/Curiosita : Gustavo, noto sensitivo del passato

Condusse analisi ed esperimenti parapsicologici. era convinto di essere un sensitivo. diceva di aver avuto diverse premonizioni e una visione nel 1913 che...

Gustavo adolfo rol (torino, 20 giugno 1903 – torino, 22 settembre 1994) è stato un sensitivo italiano. le sue dimostrazioni, avvenute in presenza di ospiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

