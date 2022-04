Il gruppo montuoso da dove nasce il Piave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo montuoso da dove nasce il Piave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALPI CARNICHE

Val sesis è la valle che, partendo da cima sappada, conduce alle sorgenti del piave; è circondata dal gruppo montuoso del peralba - chiadenis capanna bellavista...

Le alpi carniche sono una sottosezione alpina, la meno elevata tra tutte le sottosezioni, appartenente alle alpi sud-orientali (alpi carniche e della gail)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

