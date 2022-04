Greche... non esistono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Greche... non esistono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALENDE

Significato/Curiosita : Greche... non esistono

Isole greche e molte delle principali città del paese sono collegate principalmente per via aerea grazie alle due principali compagnie aeree greche: l'olympic...

calende del mese corrente, si conta quanti giorni rimangono nel mese e aggiungere due a quel numero. ad esempio, il 22 aprile, è il 10 delle calende di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

