Gelone di Siracusa vi batté i cartaginesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gelone di Siracusa vi batté i cartaginesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IMERA

La battaglia di imera o anche himera vide contrapposte le truppe dei sicelioti, comandati da gelone di siracusa accorso in aiuto di terone di akragas... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con gelone; siracusa; batté; cartaginesi; Quelle di siracusa fungevano da prigione; Poeta greco di siracusa ; Comune del siracusa no; Il centro di siracusa ; Lo combatté Atanasio; Un Orazio eroe romano che combatté gli etruschi; Vi combatté Napoleone III; Cesare vi batté Pompeo; Le guerre di Roma contro i cartaginesi ; Vinse i cartaginesi ai Campi Magni 203 aC; Per i Romani era lo stesso che cartaginesi ; Cerca nelle Definizioni