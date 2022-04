Freddo invernale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Freddo invernale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GELO

Significato/Curiosita : Freddo invernale

Alla pianta. la nandina è un arbusto rustico, che tollera bene il freddo invernale. cresce bene in posizione ombreggiata o soleggiata, anche se in carenza...

– se stai cercando il romanzo di thomas bernhard, vedi gelo (romanzo). in meteorologia il gelo, in senso stretto, è l'abbassamento della temperatura dell'aria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

