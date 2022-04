Frecciata... polemica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frecciata... polemica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Frecciata... polemica

Guccini. nella canzone via paolo fabbri 43 è contenuta anche una frecciata polemica verso alcuni colleghi - in particolare antonello venditti, francesco...

strale – sinonimo di freccia o dardo strale – sinonimo di fulmine strale – cacciatorpediniere della regia marina entrato in servizio nel 1901 strale –...