Franca, la signorina snob - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Franca, la signorina snob. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VALERI

Significato/Curiosita : Franca, la signorina snob

franca: la «signorina snob» divisa tra teatro, cinema e scala, su corriere della sera, 28 luglio 2020. url consultato il 3 settembre 2020. franca valeri...

valeria valeri, pseudonimo di valeria tulli (roma, 8 dicembre 1921 – roma, 11 giugno 2019), è stata un'attrice e doppiatrice italiana. apprezzata attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

