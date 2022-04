Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DUERO

Significato/Curiosita : Fiume che sbocca nell atlantico presso oporto

Cercando altri significati, vedi duero (disambigua). coordinate: 46°08'n 6°33'e / 46.133333°n 6.55°e46.133333; 6.55 il duero (afi: /du'ro/; in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con fiume; sbocca; nell; atlantico; presso; oporto; Il fiume di Liegi; fiume francese che ci ricorda certi castelli; Il fiume che bagna Berna; fiume sul confine tra la Bosnia e la Serbia; sbocca nel Rodano presso Valence; Il fiume che sbocca presso Odessa; sbocca nel Po nei pressi di Piacenza; sbocca nel mar d Azov; Sono diverse nell amaca; Il brunell o di Montalcino è uno molto pregiato; Un grande complesso carsico nell Anconetano; Ornell a cantante; Un famoso transatlantico della compagnia White Star Line; Nasce sulle Ande e finisce nell atlantico ; Lo sono il Pacifico e l atlantico ; Il transatlantico che affondò alla prima traversata; È Marittima in una località presso Ancona; Si ordina espresso ; Sbocca nel Rodano presso Valence; Attenuato come un sentimento represso ; Lo aeroporto al Serio; Quella di Mare è sede di un aeroporto militare; L aeroporto di Roma Leonardo da Vinci; L aeroporto al Serio; Cerca nelle Definizioni