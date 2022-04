Figli maschi che condividono gli stessi genitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figli maschi che condividono gli stessi genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRATELLI

Significato/Curiosita : Figli maschi che condividono gli stessi genitori

Individuo rispetto ad altri figli di medesimi genitori, oppure da diversi genitori: due individui sono cioè tali quando condividono (giuridicamente e/o biologicamente)...

fratelli – film, regia di abel ferrara (1996) fratelli – episodio della serie televisiva prison break (2005) fratelli – film per la televisione, regia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

