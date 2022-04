Far partire il motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far partire il motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVVIARE

Significato/Curiosita : Far partire il motore

Voce principale: motore in corrente alternata. il motore trifase è un tipo di motore elettrico il cui funzionamento è basato sull'applicazione del principio...

Difese della "linea hindenburg" furono sfondate, obbligando i tedeschi ad avviare l'evacuazione delle fiandre e dei territori conquistati quattro mesi prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

