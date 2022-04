In economia è sinonimo di piena affidabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In economia è sinonimo di piena affidabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AAA

Significato/Curiosita : In economia e sinonimo di piena affidabilita

Inevitabile impatto sul tipo di progetto o sistema da realizzare in termini di qualità, affidabilità e sicurezza. in particolare in genere sono assolutamente...

aaa – codone adenina-adenina-adenina che codifica per la lisina, nella biologia molecolare aaa – sigla con cui si identifica il composto chimico acetoacetanilide... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con economia; sinonimo; piena; affidabilità; In economia , sistema in totale insolvenza ing; In economia , insieme dei beni di consumo di base; Si assegna tanto per la pace quanto per l economia ; Quelli d economia e Finanze sono accorpati; sinonimo dì entrata; La sua torre è sinonimo di completa confusione; Un sinonimo di acquisti; sinonimo di uncini; Pastarella piena di panna tipica di Roma; Generalmente ne è piena una pignatta; Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa; È piena di miele; Le valutazioni di affidabilità delle società;