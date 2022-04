La domenica in... dopo Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La domenica in... dopo Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALBIS

la domenica in albis, chiamata anche seconda domenica di pasqua o popolarmente domenica quasimodo, o domenica quasimodogeniti, è per i cristiani la domenica...

