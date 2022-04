Divisione in parole distinte delle parti di un vocabolo composto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisione in parole distinte delle parti di un vocabolo composto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TMESI

Significato/Curiosita : Divisione in parole distinte delle parti di un vocabolo composto

All'ordine alfabetico delle radici lessicali, non delle singole parole. il primo accanto al significato forniva anche esempi di uso del vocabolo, il secondo, più...

In metrica la tmesi (dal greco tmêsis, «taglio») consiste nella divisione di una parola in due parti, delle quali una conclude un verso, l'altra inizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

