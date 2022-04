Lo diventa il prato in molte nottate estive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diventa il prato in molte nottate estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUGIADOSO

Significato/Curiosita : Lo diventa il prato in molte nottate estive

Non tanto perché cercasse il sesso occasionale, ma per la violenza, "per il modo bestiale in cui si consumava durante nottate di violenza che non comprendevo...

Poi i cigni dallo stridulo canto echeggiante tra gli alberi e i prati rugiadosi folti d'alte erbe [...] quando mai isocrate se ne servì nei suoi panegirici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Poi i cigni dallo stridulo canto echeggiante tra gli alberi e i prati rugiadosi folti d'alte erbe [...] quando mai isocrate se ne servì nei suoi panegirici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022