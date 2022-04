La dieta ipo... per chi vuol perdere peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dieta ipo... per chi vuol perdere peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALORICA

Altre definizioni con dieta; vuol; perdere; peso; Lo segue chi sta a dieta ; Non si sente mai così chi è a dieta ; La dieta senza alimenti di origine animale; Trattamento o dieta che purifica l organismo; Chi __ vuol e, nulla stringe; Lo aziona davanti al video chi vuol e cambiare programma; Lo accampa chi vuol e avere ragione; Perderla vuol dire... non sapere più chi si è; Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; Fa perdere il lume degli occhi; perdere , non trovare più; Se si allunga aumenta di peso ; Se non si salda, resta in sospeso ; peso Netto; Un ripiano appeso al muro; Cerca nelle Definizioni