È contrapposto a pratico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È contrapposto a pratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TEORICO

Significato/Curiosita : E contrapposto a pratico

Del comunismo, in molti più movimenti e interpretazioni, spesso piuttosto contrapposti nella pratica politica, non è universalmente riconosciuta dall'analisi...

Disambiguazione – "teorico" rimanda qui. se stai cercando il fondo dell'antica grecia, vedi teorico (fondo). il termine teoria (dal greco e theoréo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con contrapposto; pratico; È contrapposto a ON sui pulsanti; È contrapposto a ON sugli interruttori; È contrapposto al catodo; In anatomia si usa contrapposto a caudali; È pratico senza prato; Esempio pratico ; È pratico ... senza prato; Facile da farsi, pratico ; Cerca nelle Definizioni