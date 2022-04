Consuma legna o carbone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consuma legna o carbone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STUFA

Significato/Curiosita : Consuma legna o carbone

Produzione-consumo è stata del 2% annuo circa. il carbone ha mosso la rivoluzione industriale nei secoli xviii, xix e buona parte del xx. il carbone può essere...

Suddividono in: stufa a combustibile solido stufa a legna stufa a carbone stufa a pellet stufa a candela stufa a mais stufa a nocciolino stufa in maiolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con consuma; legna; carbone; consuma re fino all ultimo; consuma to dalla ruggine; Ciò che normalmente si consuma dello zenzero; Un locale in cui si consuma ; Ammucchiamento di legna da ardere; I riccioli di legno in falegna meria; In falegna meria; Innesti da falegna mi; È più nera del carbone ; Macchina destinata all abbattimento del carbone ; Deposito di carbone non pregiato; Possono fornire carbone oppure diamanti;