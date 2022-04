Collaboratori diretti di alti funzionari, dirigenti e professionisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collaboratori diretti di alti funzionari, dirigenti e professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEGRETARI

Significato/Curiosita : Collaboratori diretti di alti funzionari, dirigenti e professionisti

Watergate faceva parte di "una campagna massiccia di spionaggio e sabotaggio politico diretta da alti funzionari della casa bianca e del comitato per la...

Governo adolfo suárez nominò dei segretari di stato. subito dopo la figura fu normata con il decreto n. 1558/1977. i segretari di stato spagnoli diventarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con collaboratori; diretti; alti; funzionari; dirigenti; professionisti; collaboratori detti anche assistenti personali; Stretti collaboratori ; Un complesso di collaboratori ; Lasciano poco spazio ai propri collaboratori ; Un infermiera con mansioni diretti ve; Organo diretti vo della SpA; In attesa di altre diretti ve; L'organo diretti vo della SpA; L atletica con i salti e le corse; Stato balti co con Riga; Pomposa, alti sonante; Un aereo che vola ad alti ssima quota; La scuola da cui escono gli alti funzionari francesi; Alti funzionari dell amministrazione statale; funzionari o... ottuso; funzionari o amministrativo della Sardegna medievale; Forma i dirigenti amministrativi francesi; L'insieme dei dirigenti ; Stock: certe aziende le assegnano ai dirigenti ; Un gruppo di dirigenti ; I professionisti che lavorano il legno; Torneo sportivo per professionisti e dilettanti; Una lega USA di basket professionisti co; Li percepiscono i professionisti ; Cerca nelle Definizioni