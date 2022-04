Che vive nella nostra epoca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che vive nella nostra epoca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CONTEMPORANEO

Significato/Curiosita : Che vive nella nostra epoca

Proprio inizio durante l'epoca romana, che hanno portato alla realizzazione di numerose rogge, canali e laghi artificiali. visto che l'acqua è abbondante...

Il fantasy contemporaneo (in inglese contemporary fantasy) è un sottogenere letterario che mescola caratteristiche della fantascienza moderna o del mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con vive; nella; nostra; epoca; Relativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri vive nti; Quello di sopravvive nza è innato; Lo spazio in cui si vive ; Ognuno vive bene nel proprio; Ornella cantante; Professione di Sinbad nella leggenda persiana; Scorre nella Vestfalia; Arte nella lingua di Tacito; La mèta della nostra gita 4698 Bolzano; L emoticon nostra na; Un indovino come nostra damus; La nostra Nazione; Tale era la civiltà greca dell epoca di Agamennone; L epoca della Storia che precede quella moderna; L epoca geologica in corso; Invecchiata apposta, come certa mobilia, cosi da apparire di un epoca lontana; Cerca nelle Definizioni