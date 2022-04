Il brunello di Montalcino è uno molto pregiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il brunello di Montalcino è uno molto pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VINO ROSSO

Significato/Curiosita : Il brunello di montalcino e uno molto pregiato

Vengono inoltre prodotti il rosso di montalcino, il moscadello e il sant’antimo. sangiovese brunello di montalcino rosso di montalcino moscadello sant’antimo...

Termine più consueto è rosé invece di rosato. vino rosso il vino rosso si presenta all'aspetto di colore rosso in varie tonalità (dal porpora al rubino fino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con brunello; montalcino; molto; pregiato; Il vitigno per il Chianti e per il brunello ; Regione del brunello ; La regione del brunello ; La zona con montalcino ; _ di montalcino , vino; Famoso vino di montalcino ; Le Crete toscane dove è situato montalcino ; Si usa per pulire dita molto sporche: pasta __; Personaggio molto influente; Ricchezza molto esibita; Persona corruttibile e molto legata al denaro; Il pregiato per la bava; Un pregiato legno; Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia; Legno massiccio pregiato usato per mobili; Cerca nelle Definizioni