Bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GESSETTI

Significato/Curiosita : Bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna

Rocce calcaree verniciate di viola.[senza fonte] per scrivere su questo tipo di lavagna si usano bastoncini chiamati gessetti composti da solfato di calcio...

Tipicamente bianco, ma si trova in commercio in numerosi colori differenti. i gessetti vengono anche utilizzati per scrivere sul cemento e sui marciapiedi (in...

Altre definizioni con bastoncini; bianchi; scrivere; alla; lavagna; Si brucia anche in bastoncini ; Mascotte dei bastoncini di pesce: __ Findus; bastoncini di pane croccante; Materiale dei bastoncini profumati da bruciare; Candidi, bianchi ssimi; Globuli bianchi prodotti anche dal timo; Nome scientifico dei globuli bianchi ; Un albero con i fiori bianchi ; Periferica del computer usata per scrivere ; Antica carta di pelle su cui scrivere ; Si può scrivere ecc; Si impara mentre si impara a scrivere ; Concittadini di Caracalla ; Grossa farfalla crepuscolare; Chi la dà alla propria vita... la cambia; Un fiore a palla ; Una stanza con la lavagna ; Nel banco e nella lavagna ; Il bianco sulla lavagna ; La lavagna elettronica o _;