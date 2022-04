Atleti come Massimiliano Rosolino e Ian Thorpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atleti come Massimiliano Rosolino e Ian Thorpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORI

Significato/Curiosita : Atleti come massimiliano rosolino e ian thorpe

ian james thorpe (sydney, 13 ottobre 1982) è un ex nuotatore australiano, specializzato nello stile libero. soprannominato thorpedo, è considerato uno...

Antenata del nuoto risalgono al periodo preistorico. nella caverna dei nuotatori, sull'altopiano del gilf kebir, sono state rinvenute delle pitture rupestri...

