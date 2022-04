Arte nella lingua di Tacito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arte nella lingua di Tacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Arte nella lingua di tacito

Disambiguazione – "tacito" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tacito (disambigua). publio cornelio tacito, talvolta indicato come gaio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ars nova (disambigua). nella storia della musica, l'ars nova (latino per tecnica nuova) è quel periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con arte; nella; lingua; tacito; Corvide passeriforme con parte delle ali azzurre; Carte llo bianco con cerchio rosso: divieto di __; Proposta di parte cipazione; Mazzo di carte ... col make up; Stranieri nella polis greca; Legata ad Amore nella storia di Apuleio; Più saggia della cicala nella favola di Esopo; Un tipo di presa nella lotta; La sua lingua principale è l inglese; La lingua parlata a Novo Mesto; L insieme di coloro che comunicano con una lingua ; Scienza che cura problemi di voce e lingua ggio; In quel luogo per tacito ; lo e te per tacito ; Accordo stabilito in modo tacito o riservato; L arte di tacito ;