Vende manuali, enciclopedie, ma anche romanzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende manuali, enciclopedie, ma anche romanzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIBRERIA

Significato/Curiosita : Vende manuali, enciclopedie, ma anche romanzi

Importante riconoscimento per il lavoro fatto. il romanzo è il primo di una serie composta dai romanzi: guida galattica per gli autostoppisti (the hitchhiker's...

libreria – negozio dove si vendono libri libreria antiquaria libreria fiduciaria libreria – mobile dove vengono riposti libri libreria – in informatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con vende; manuali; enciclopedie; anche; romanzi; Così si vende la pelle; In quello delle pulci si vende un po di tutto; Esercente che vende saggi, romanzi e fumetti; Il negoziante che vende insaccati e affettati; Attività lavorative perlopiù manuali ; Piccoli manuali ; Lavoratori manuali di fabbriche e industrie; Lo si indossa per cucinare o per lavori manuali ; Quella pituitaria è detta anche ipofisi; Lo sono anche ulna e radio; Bici adatta ad asfalto e strade bianche ing; Monetine di scarso valore dette anche ventini; Il romanzi ere Duun; Esercente che vende saggi, romanzi e fumetti; Era rossa nei romanzi della baronessa Emma Orczy; L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie; Cerca nelle Definizioni