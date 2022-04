Uncino per pescare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uncino per pescare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

Significato/Curiosita : Uncino per pescare

Terminante in un uncino. la forma particolare della testa garantiva sia maggior efficacia al colpo di taglio, sia la possibilità, per l'utente, d'impegnare...

amo non amo è un film del 1979 diretto da armenia balducci. louise, appena divorziata, sta cominciando una nuova carriera e una nuova vita sentimentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con uncino; pescare; L uncino che si immerge; uncino da pesca; L uncino che si immerge; uncino , rampino; pescare con un... forchettone; Imbarcazione usata per pescare prelibati crostacei; Cesta per pescare ; Filo per pescare ; Cerca nelle Definizioni