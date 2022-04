Una era quella cumana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una era quella cumana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIBILLA

Significato/Curiosita : Una era quella cumana

Michelangelo, vedi sibilla cumana (michelangelo). la sibilla cumana (gr. sßa, lat. sibylla), sacerdotessa di apollo, è una delle più importanti sibille...

Disambiguazione – "sibille" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sibilla (disambigua) o sibille (disambigua) le sibille (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

