Una costruzione spesso dotata di merli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una costruzione spesso dotata di merli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORRIONE

Significato/Curiosita : Una costruzione spesso dotata di merli

Scala in legno, di corda o tramite un argano e una fune. le merlature rappresentavano il complesso di merli sulla parte sommitale di un edificio fortificato...

Torre torrione angioino – torre di bitonto (ba) torrione ina – grattacielo di brescia torrione prenestino – monumento funebre di roma torrione – monastero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con costruzione; spesso; dotata; merli; Ciò che dà forma e stabilità a una costruzione ; costruzione tipica sarda; Piccola costruzione posticcia; La rustica costruzione tipica dei pascoli alpini; Lavorano spesso la creta; spesso si può accoppiare al dilettevole; spesso finisce spennata; Un gusto che viene spesso accoppiato al cioccolato; Grossa mosca dotata di pungiglione; dotata di una bella voce; dotata ... di strumenti per scrivere; Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti; L istruì mago merli no; L istruì mago merli no; Un collega di merli no; Lo era merli no;