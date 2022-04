Terreno pieno di sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreno pieno di sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIETRAIA

Significato/Curiosita : Terreno pieno di sassi

Risanamento dei rioni dei "sassi" e la costruzione di nuovi rioni nella cosiddetta città del piano dove furono inizialmente trasferiti gli abitanti dei sassi, e dove in...

In mare in corrispondenza della riserva naturale delle falesie di duino pietraia vicino a monfalcone tracce di dissoluzione tracce di dissoluzione e fratture...

