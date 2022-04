Sport olimpico con pietre lanciate su ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport olimpico con pietre lanciate su ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CURLING

Significato/Curiosita : Sport olimpico con pietre lanciate su ghiaccio

Gli sport invernali comprendono tutte le discipline sportive che si svolgono su neve e ghiaccio, tradizionalmente praticate durante il periodo invernale...

Il curling è uno sport di squadra nel quale si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate, dette semplicemente sassi o pietre (stone in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Il curling è uno sport di squadra nel quale si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate, dette semplicemente sassi o pietre (stone in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con sport; olimpico; pietre; lanciate; ghiaccio; Uno sport che si pratica scalzi; Campo di gara usato per gli sport a motore; sport ivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Case per il trasport o dei polli; Sport olimpico con nuoto, ciclismo e corsa; A Roma ce quello olimpico ; Agostino, velista italiano campione olimpico nel 1952; Serve per accendere il braciere olimpico ; Antica leva per scagliare le pietre lontano; pietre preziose iridescenti; Collezione di pietre dure incise; Milena che ha scritto il romanzo Mal di pietre ; Come le famose lame lanciate da Goldrake; Agili e slanciate ; Magre e slanciate ; Non sbilanciate nel giudizio; Precipitazione di ghiaccio friabile e leggero; Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero; La sua punta di ghiaccio affiora dall acqua ing; Dimora cstruita con blocchi di ghiaccio ;